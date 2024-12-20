Владимир Зеленский сразу же направит украинских беженцев, вернувшихся из Финляндии, на фронт, если Хельсинки примут решение об их депортации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
В пятницу агентство STT объявило, что власти Финляндии в скором времени могут принять решение о депортации беженцев из Украины на родину, поскольку на украинской территории имеются не затронутые конфликтом регионы, куда они могут спокойно вернуться.
Захарова, комментируя эти сведения, заявила, что финские власти не могут не понимать, что депортированных украинцев Зеленский сразу же отправит в могилы.
Решение о выдворении беженцев примет миграционная служба, но реализацией займётся полиция и погранохрана. С 2022 года полиция ни разу не выдворяла граждан Украину.
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Захарова, комментируя эти сведения, заявила, что финские власти не могут не понимать, что депортированных украинцев Зеленский сразу же отправит в могилы.
Решение о выдворении беженцев примет миграционная служба, но реализацией займётся полиция и погранохрана. С 2022 года полиция ни разу не выдворяла граждан Украину.
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Анастасия Чинкова