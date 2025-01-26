«В детский сад привезли наркотики»: в МИД ответили Зеленскому на слова о России

Президент США Дональд Трамп намерен положить конец украинскому конфликту. Заверения в этом получил глава венгерского МИДа Петер Сийярто, о чем заявил в соцсетях. Уточняется, что разговор на данную тему был с американским госсекретарем Марко Рубио.