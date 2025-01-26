«В детский сад привезли наркотики»: в МИД ответили Зеленскому на слова о России

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Слова Владимира Зеленского о запрете переговоров с российской стороной всем, кроме самого себя, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону «лидера любых переговоров», — гласит публикация Захаровой в Telegram-канале.Перед этим Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции в Киеве заявлял, что запретил всем проводить переговоры с Россией, назвав себя лидером того или иного переговорного процесса.
Ранее белорусский политик Александр Лукашенко рассказывал, что Зеленский «выкобенивался, как мог» на переговорах с РФ в 2022 году.
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Никита Кротов