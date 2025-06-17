Зеленский назвал ночной удар по Киеву одним из самых страшных за время конфликта

Владимир Зеленский ( Фото: www.kremlin.ru )

Владимир Зеленский заявил, что ночной удар по Киеву стал одним из самых страшных массированных обстрелов за время конфликта. По его словам, было применено более 440 дронов и 32 ракеты.



Удары также наносились в районе Запорожья, Черниговской, Житомирской и Николаевской областей. Украинские военные сообщают о поражении крупного склада боеприпасов под Киевом, где детонации продолжались до утра.

В городе наблюдались масштабные пожары, для тушения которых был задействован пожарный вертолет. ​

Виктория Иванченко

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