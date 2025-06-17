Зеленский назвал ночной удар по Киеву одним из самых страшных за время конфликта
Владимир Зеленский заявил, что ночной удар по Киеву стал одним из самых страшных массированных обстрелов за время конфликта. По его словам, было применено более 440 дронов и 32 ракеты.
Удары также наносились в районе Запорожья, Черниговской, Житомирской и Николаевской областей. Украинские военные сообщают о поражении крупного склада боеприпасов под Киевом, где детонации продолжались до утра.
В городе наблюдались масштабные пожары, для тушения которых был задействован пожарный вертолет.
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