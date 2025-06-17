Зеленский назвал ночной удар по Киеву одним из самых страшных за время конфликта

17 июня 2025, 12:14

Владимир Зеленский ( Фото: www.kremlin.ru )

Владимир Зеленский заявил, что ночной удар по Киеву стал одним из самых страшных массированных обстрелов за время конфликта. По его словам, было применено более 440 дронов и 32 ракеты.