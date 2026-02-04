ВСУ атаковали Белгород ракетами HIMARS

04 февраля 2026, 23:52

Фото: iStock/vadimrysev

Житель Белгородской области пострадали в результате удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.





Украинская армия атаковала ракетами населенный пункт Стрелецкое. Два частных домовладения получили повреждения. Пострадавшего мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и живота госпитализировали в областную клиническую больницу.



Как сообщает Телеграм-канал SHOT, украинская армия применили установку HIMARS. Местные жители сообщали о серии взрывов сигнале воздушное тревоги.