ВСУ атаковали Белгород ракетами HIMARS
Житель Белгородской области пострадали в результате удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинская армия атаковала ракетами населенный пункт Стрелецкое. Два частных домовладения получили повреждения. Пострадавшего мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и живота госпитализировали в областную клиническую больницу.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, украинская армия применили установку HIMARS. Местные жители сообщали о серии взрывов сигнале воздушное тревоги.