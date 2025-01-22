Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Просроченный украинский президент Владимир Зеленский назвал самого сильного мирового политика. На его взгляд, это на днях вступивший в должность президент США Дональд Трамп.
«Президент Трамп — самый сильный, и [председатель Китайской Народной Республики (КНР)] Си Цзиньпин», — отметил Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента информационного агентства Bloomberg.
По словам главы киевского режима, он не сомневается, что китайский лидер сумеет «подтолкнуть к миру» президента России Владимира Путина.
Ранее Зеленский говорил о том, что украинцы готовы к сотрудничеству с американцами во имя «настоящего мира», а приход Трампа к власти — это шанс для Украины.
Трамп в свою очередь призвал Россию к «заключению сделки» для завершения специальной военной операции на Украине, пригрозив в противном случае ужесточением санкций.
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Александр Бойцов