«Марионетка, промой рот!»: В Грузии резко ответили Зеленскому на его заявления

24 сентября 2025, 21:49

В Грузии осудили заявления Зеленского в ООН, назвав их призывом к войне

Фото: Istock/Derek Brumby

Лидер парламентского большинства Грузии Ираклий Кирцхалия резко прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».





Грузинский политик на высказывания Зеленского о том, что «Грузию потеряли в Европе», посоветовал главе киевского режима «промыть рот» перед тем, как говорить такие вещи.

«Прежде чем эта марионетка осмелится, оскорбляя и напрямую призывая Грузию к войне, пусть сначала промоет рот, и уже после этого говорит о нашей стране», — резко высказался Кирцхалия.