«Марионетка, промой рот!»: В Грузии резко ответили Зеленскому на его заявления
В Грузии осудили заявления Зеленского в ООН, назвав их призывом к войне
Лидер парламентского большинства Грузии Ираклий Кирцхалия резко прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Грузинский политик на высказывания Зеленского о том, что «Грузию потеряли в Европе», посоветовал главе киевского режима «промыть рот» перед тем, как говорить такие вещи.
«Прежде чем эта марионетка осмелится, оскорбляя и напрямую призывая Грузию к войне, пусть сначала промоет рот, и уже после этого говорит о нашей стране», — резко высказался Кирцхалия.