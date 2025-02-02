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Зеленский не понял смысла отправки миротворцев на Украину

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский не понял смысла идеи по отправке миротворцев на Украину, так союзники Киева не объяснили ему основные пункты соответствующего плана. Об этом он заявил в своем интервью для Associated Press.


Представьте, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, атака с моря, пересечение сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Каковы их мандаты?» — заявил Зеленский.

При этом глава киевского режима неоднозначно ответил на вопрос о том, разговаривал ли он с непосредственным инициатором отправки миротворцев президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как уточнил Зеленский, они находятся еще в процессе данного диалога.

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Spiegel: ВСУ не в силах сдержать продвижение российской армии в Донбассе
02 февраля 2025, 06:27

Фото: iStock/Olena_Z

Украинская армия не в силах сдержать наступления солдат ВС РФ в Донбассе. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
«Ситуация паршивая», — поделился с изданием командир батальона морпехов ВСУ с позывным Дикий.

В журнале пишут, что российская армия постепенно оттесняет украинских солдат. При этом даже те батальоны ВСУ, которые обычно проводят наступление, вынуждены сидеть в обороне и защищать свои позиции.

Ранее «Радио 1» рассказывало, что ирландский журналист Чей Боуз заявил о поражении Украины в войне. По его словам, несмотря на это, коррумпированные командиры Зеленского продолжают требовать от украинцев жертвовать собой.

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#украина
#вс рф
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В центре Харькова пожар площадью в 2 тысячи квадратных метров после удара БПЛА
02 февраля 2025, 04:41

Фото: iStock/Distortion Media

На складах в центре Харькова начался пожар площадью в две тысячи квадратных метров после прилета российского беспилотника. Об этом пишут украинские СМИ.
«Пожар площадью около двух тысяч квадратных метров вспыхнул в центре Харькова после попадания российского ударного беспилотника. Горят склады и производственные помещения», — говорится в сообщении.

При этом в Харьковской области была объявлена воздушная тревога с 23:49 по московскому времени. Также сирена об опасности прозвучала еще в 9 регионах Украины в ночь на 2 февраля. В их число вошли Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская, Днепропетровская, Житомирская и Одесская области.

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#пожар
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Воздушная тревога объявлена в 10 регионах Украины
02 февраля 2025, 04:27

Фото: iStock/Photoboyko

Воздушная тревога была объявлена в 10 регионах Украины. Об этом сообщают данные официального ресурса для оповещения населения.
Изначально сирена звучала лишь в семи областях. В их число вошли Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области. Далее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Житомирской и Одесской областях.

Ранее «Радио 1» писало что украинская армия нанесла целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в Судже. По предварительной информации, под завалами находится порядка 100 мирных жителей.

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#тревога
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Журналист Боуз: Украина проиграла войну
02 февраля 2025, 04:11

Фото: iStock/IherPhoto

Как заявил ирландский журналист Чей Боуз, всем очевидно, что Украина проиграла войну. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Пока коррумпированное командиры Зеленского продолжают требовать от простых украинцев пожертвовать собой, сейчас всем очевидно, что война проиграна», — пишет журналист.

При этом Боуз также напомним о сотнях тысяч граждан Украины, которые покинули страны. Как ранее оценивал экономист Алексей Куща, в следующие 75 лет население украинское население может сократиться до 10 миллионов из-за массовых миграций и снижения уровня фертильности у женщин. Данный факт эксперт назвал национальной катастрофой.

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#киев
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#россия
#сво
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В январе потери ВСУ в зоне спецоперации составили 44,5 тысячи человек
02 февраля 2025, 03:07

Фото: iStock/Iryna Imago

За январь украинская армия потеряла в зоне спецоперации около 44,5 тысячи военнослужащих. Такими подсчетами данных Минобороны поделились в РИА Новости.
«ВСУ в зоне проведения СВО за январь потеряли не менее 44 520 военнослужащих», — пишут в агентстве.

Также по данным ведомства, за прошедшие полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ достигают порядка 50 тысяч человек. При этом отмечено и о случая массового дезертирства и воинских частей. По данным Минобороны, около 100 тысяч солдат самовольно покинули ряды ВСУ и находятся в бегах.

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#вс рф
#минобороны
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Зеленский: Украина в НАТО это самый дешевый путь для союзников Киева
02 февраля 2025, 02:44

Фото: iStock/sandsun

По словам Владимира Зеленского, вступление Украины в НАТО станет самым дешевым способом для союзников Киева обеспечить безопасность страны. Об этом Зеленский заявил в своем интервью для Associated Press.
«Я действительно считаю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех», — сказал глава киевского режима.

Также в ходе интервью Зеленский заявил о готовности Украины сесть за стол переговоров. По его словам, Киев сделает это после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский уточнил, что это должно произойти в скором времени.

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Зеленский: после встречи с Трампом Киев перейдет к мирным переговорам с РФ
02 февраля 2025, 02:22

Фото: iStock/Kagenmi

По словам Владимира Зеленского, после его встречи с президентом США Дональдом Трампом, Киеву нужно перейти к процессу мирного урегулирования конфликта с РФ. Об этом он сказал в интервью Associated Press.
«После разговора с Трампом нам следует перейти к некоему формату обсуждения с россиянами. Я хотел бы, чтобы США, Украина и россияне сели за стол переговоров», — сказал Зеленский.

Также по словам главы киевского режима, его команда находится в диалоге с администрацией Трампа. Несмотря на это, речь шла лишь об обобщенных темах. По мнению Зеленского, личные встречи представителей Украины и США должны состояться в скором времени.

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#сша
#украина
#заявление
#зеленский
#трамп
#киев
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Заявление Карлсона о диктаторе Зеленском говорит об его скорейшем свержении
02 февраля 2025, 02:06

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Речь журналиста Такера Карлсона о диктаторстве Владимира Зеленского говорит о подготовке США снять его с поста президента. Об этом пишет депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем telegram-канале.
«Заявление Такера Карлсона о диктатуре и нелегитимности Зеленского — это начало кампании по демонтажу пересидента (так Зеленского называет Дубинский)», — заявил депутат.

При этом политик выразил готовность дать интервью Такеру Карлсону, в котором пообещал рассказать о реальной картине в стране. Также Дубинский назвал себя единственным в политике Украины политзаключенный, ведущим борьбу против режима Зеленского. Александр Дубинский сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

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Минобороны РФ: по интернату в Судже нанесен целенаправленный удар со стороны ВСУ
02 февраля 2025, 01:31

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинская армия нанесла целенаправленный удар по школе-интернату в Судже. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Первого февраля вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что российское ПВО зафиксировало пуски ракет с территории Сумской области. Об этом же ранее писали в telegram-канале Lpr1, где уточнили, что всего было выпущено четыре ракеты по интернату. По предварительным данным, под завалами находится порядка 100 человек. Как отметили «Военкоры Русской весны», этим ударом ВСУ пытаются скрыть свои преступления против жителей Курской области.

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