Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Владимир Зеленский не понял смысла идеи по отправке миротворцев на Украину, так союзники Киева не объяснили ему основные пункты соответствующего плана. Об этом он заявил в своем интервью для Associated Press.
Представьте, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, атака с моря, пересечение сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Каковы их мандаты?» — заявил Зеленский.
При этом глава киевского режима неоднозначно ответил на вопрос о том, разговаривал ли он с непосредственным инициатором отправки миротворцев президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как уточнил Зеленский, они находятся еще в процессе данного диалога.
Читайте также:
Зеленский: Украина в НАТО это самый дешевый путь для союзников Киева
Зеленский: после встречи с Трампом Киев перейдет к мирным переговорам с РФ
Заявление Карлсона о диктаторе Зеленском говорит об его скорейшем свержении
Иван Мусатов