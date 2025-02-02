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По словам Владимира Зеленского, вступление Украины в НАТО станет самым дешевым способом для союзников Киева обеспечить безопасность страны. Об этом Зеленский заявил в своем интервью для Associated Press.
«Я действительно считаю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех», — сказал глава киевского режима.
Также в ходе интервью Зеленский заявил о готовности Украины сесть за стол переговоров. По его словам, Киев сделает это после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский уточнил, что это должно произойти в скором времени.
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Иван Мусатов