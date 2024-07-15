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Зеленский высказался о кадровых изменениях в правительстве Украины

Зеленский: изменения в украинском правительстве возможны
15 июля 2024, 15:21
Фото: IStock/DmyTo

Фото: IStock/DmyTo

Президент Украины Владимир Зеленский допустил изменения в правительстве страны. Его слова передает «РБК-Украина».


Он заявил, что речь не идет о смене премьер-министра, но изменения правительства в целом вполне возможны.

Многие украинские источники тем не менее сообщают, что отношения президента Украины с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем сильно испортились. Теперь они напоминают отношения Зеленского с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, которого лидер Украины отправил недавно в отставку. Некоторые издания отметили, что Зеленский перестал слушать своего премьера на совещаниях.

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В Польше сделали заявление об укреплении границы с Россией
МВД: Польша не планирует укреплять границу с РФ заграждением как с Белоруссией
15 июля 2024, 15:57

macky_ch

Польша не планирует укреплять границу с Калининградской областью РФ заграждением как с Белоруссией. Об этом заявил глава МВД страны Томаш Семоняк, пишет РИА Новости.
По его словам, на границе с Россией установили колючую проволоку.

«Нет сигналов об угрозе нелегальной миграции с той (российской) стороны», — рассказал он.

Ранее Польша установила на границе с Белоруссией заграждение с электронной системой слежения. Длина забора составила 186 километров, а высота — 5 метров. Общая стоимость вышла около 400 миллионов долларов.

Глава МВД страны Томаш Семоняк отметил, что Польша внимательно следит за этой частью границы с Российской Федерацией. Однако заграждение, как на польско-белорусской границе, создаваться не будет.

Польша как член НАТО не будет сбивать российские ракеты и самолёты в воздушном пространстве Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинские дезертиры с боем прорывались в Молдавию через границу
Группа украинских дезертиров вступила в бой с пограничниками
15 июля 2024, 15:51

macky_ch

Группа дезертиров ВСУ устроила в Одесской области перестрелку с пограничниками при попытке перейти границу Молдавии, среди пограничников есть потери, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его информации, отряд состоял из семи человек, из которых четверо призывники и трое уже побывавшие в боях солдаты. Ранее они покинули боевую часть, взяв с собой оружие. При попытке пересечь границу с Молдавией их попытались задержать пограничники, но были отброшены назад с ранеными.

Дезертиры избавились от формы и оружия чтобы выдать себя за некомботантов, имеющих право на убежище согласно международным нормам.

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Обозреватель Мхланга заявил об осознании Африкой значения России
15 июля 2024, 15:27

Фото: iStock/macky_ch

Геополитический обозреватель Джо Мхланга заявил о том, что Африка осознаёт значительную роль России и её партнёров на международной арене.
В то время как Запад, по его словам, до сих пор сильно недооценивает этот регион.

«Что изменилось, если он в своём «саду» вдруг забеспокоился о «джунглях»? Подобные заявления. Они начинают понимать, что Россия не навязывалась африканцам. Африка пробудилась и осознаёт, какую роль играют Россия и её партнёры, какую серьёзную помощь они оказывают африканцам», — прокомментировал в беседе с RT Мхланга.

До этого предприниматель Ким Шмитц назвал президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина мудрыми лидерами. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, Шмитц пояснил, что эти главы стран сдержанно реагируют на эскалацию провокаций со стороны властей США.

Ранее в Минобороны КНР сделали заявление о том, что совместное патрулирование российских и китайских ВМС не связано с текущей мировой обстановкой и не направлено против третьих сторон.

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#африка
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#ес
#запад
#рф
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Карл III передал послание Трампу после покушения
Mirror: король Великобритании Карл III написал письмо Трампу после покушения
15 июля 2024, 15:12

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Король Великобритании Карл III написал письмо экс-президенту США Дональду Трампу после покушения на политика. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на Букингемский дворец.
Уточняется, что Букингемский дворец подтвердил данную информацию. Послание монарха было передано политику в воскресенье, 14 июля, через британское посольство в США. Точное содержание письма остается неизвестным.

Согласно информации источника, послание короля Британии может быть схожим со словами премьер-министра Великобритании Кира Стармера в связи с покушением. Ранее новый глава правительства осудил произошедшее, выразил соболезнования, а также пожелал скорейшего выздоровления.

Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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«Россияне бояться потерять Путина»: кто готовил покушение на президента и о чем предупредил Буданов*
Глава ГУР Буданов* сообщил о попытках покушения на Путина: реакция Кремля
15 июля 2024, 13:40

Фото: сайт Кремля

Украинская разведка сообщила о попытках покушения на жизнь российского президента Владимира Путина. МИД РФ обвинил США в финансировании подобной деятельности и напомнил о том, что без Вашингтона не существовало бы никакой ГУР и СБУ в целом. О том, что известно о приготовлении к убийству российского лидера и как на это отреагировали в Кремле расскажет редакция «Радио 1».

Буданов* о покушении на Путина


Глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* сообщил в интервью NV о том, что ему известно о попытках покушения на президента России Владимира Путина.

«Они были, но, как видите, пока неудачные», — сказал он, не приводя каких-либо подробностей.

Буданов* также заявил, что россияне «боятся потерять» Путина, потому что он является «гарантом их жизненной стабильности». Прежде не исключил возможности покушения на главу РФ и президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению главы киевского режима, российский лидер для ВСУ — легитимная цель.

«Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», — отвечал он на соответствующий вопрос журналистов.


Захарова о покушении на Путина


Нападение на Владимира Путина готовилось на деньги США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, покушение, о котором прежде заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов*, готовилось на американские деньги. Захарова отметила, что без них «никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы».

Дипломат также обвинила Киев в терактах против политиков и гражданского населения, а также обозвала власть «машиной убийств».

В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа

Кремль прокомментировал информацию о покушении на Путина


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне. Так он прокомментировал заявление Буданова*.

«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — заверил спикер Кремля.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Кремль допустил, что в позиции Орбана по Украине есть неизвестные нюансы
15 июля 2024, 13:19

Фото: медиасток.рф

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают нюансов предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об урегулировании конфликта на Украине, которое тот направил лидерам ЕС. Об этом информирует РИА Новости.
«Разумеется, мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках Европейского союза, поэтому, возможно, какие-то есть нюансы, о которых нам неизвестно», — сказал он.

Песков добавил, что общий подход Орбана России известен.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран ЕС предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в РФ, США и на Украине.

Напомним, 5 июля текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездку в Россию венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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Орбан предложил ЕС план урегулирования конфликта на Украине
15 июля 2024, 12:43

Фото: сайт Кремля

По словам помощника премьер-министра, Орбан предложил лидерам стран ЕС пути урегулирования украинского конфликта по результатам своих встреч в России, США и на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в России, США и на Украине. Как сообщил его политический советник и однофамилец Балаж Орбан, венгерский план действий находится на столе у всех европейских глав правительств.

«Если Европа хочет мира и имеет желание играть решающую роль в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, она должна сейчас изменить свой политический курс», — заявил советник главы правительства в интервью газете Magyar Nemzet.

По словам советника, премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии.

Он отметил, что «план Орбана» сейчас рассматривается каждым премьер-министром Евросоюза. По словам Балажа Орбана, в этом плане содержится «реалистичная оценка ситуации, достижимые цели и чёткий график» действий.

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Илон Маск назвал виновного в покушении на Трампа
Маск: Секретная служба США виновата в покушении на Трампа
15 июля 2024, 12:42

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Предприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск заявил, что секретная служба Соединенных Штатов Америки виновата в проблемах с безопасностью на митинге в Пенсильвании, где произошло покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом информирует РИА Новости.
«Секретная служба виновата. И точка», — написал он в социальной сети X.

Так он прокомментировал появившуюся в интернете информацию о том, что Секретная служба обвинила полицию Пенсильвании в неспособности обеспечить безопасность крыши.

13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Им оказался 20-летний белый мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Преступник был ликвидирован.

Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Алло, Зеленский, ни цента больше не получите»: Как Украина причастна к покушению на Трампа
Политолог Дудчак: покушение на Трампа не могло быть из-за России
15 июля 2024, 12:25

Фото: сайт Дональда Трампа

Существует много разных предложений о причинах покушения на экс-президента США Дональда Трампа во время митинга в штате Пенсильвания. Многие уверены, что причиной акта агрессии могла стать позиция Трампа в украинском вопросе.
Он один из немногих политиков на Западе, кто открыто говорил о необходимости прекращения спонсирования военных действий и том, что при переизбрании сможет прекратить конфликт между Украиной и Россией за 24 часа.

Однако политолог, кандидат экономический наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» исключил такую причину.

«Нет, из-за этого не может, потому что это всего лишь один из пунктов, по которому у демократов с республиканцами могут быть разногласия, но чтобы это стало причиной покушения на Трампа — конечно, нет», — сказал эксперт.

Он поделился тем, что при любом раскладе окончание выборов В США не принесет России пользу.

«Кого-то умиляет, что он говорит, что за сутки остановит конфликт? Я не болею за Трампа в этих выборах, впрочем, как и за Байдена. Оба варианта хуже для нас. Вы считаете, что Трамп после избрания скажет: «Мы прекращаем финансировать Украину, алло, Зеленский, банда, вы слышите? Ни цента и ни патрона больше не получите»? Он же так не скажет. Он говорит о том, что за сутки остановит, а это значит, что он будет предъявлять ультиматум России по поводу остановки боевых действий, а вовсе не мирное решение с учетом всех сторон, с ликвидацией нацистского режима в Киеве», — заключил политолог.

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