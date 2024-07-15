Зеленский высказался о кадровых изменениях в правительстве Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский допустил изменения в правительстве страны. Его слова передает «РБК-Украина».
Он заявил, что речь не идет о смене премьер-министра, но изменения правительства в целом вполне возможны.
Многие украинские источники тем не менее сообщают, что отношения президента Украины с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем сильно испортились. Теперь они напоминают отношения Зеленского с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, которого лидер Украины отправил недавно в отставку. Некоторые издания отметили, что Зеленский перестал слушать своего премьера на совещаниях.
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