Украинские дезертиры с боем прорывались в Молдавию через границу

Группа дезертиров ВСУ устроила в Одесской области перестрелку с пограничниками при попытке перейти границу Молдавии, среди пограничников есть потери, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его информации, отряд состоял из семи человек, из которых четверо призывники и трое уже побывавшие в боях солдаты. Ранее они покинули боевую часть, взяв с собой оружие. При попытке пересечь границу с Молдавией их попытались задержать пограничники, но были отброшены назад с ранеными.
Дезертиры избавились от формы и оружия чтобы выдать себя за некомботантов, имеющих право на убежище согласно международным нормам.
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Олег Дикий