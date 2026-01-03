Зеленский не выступит в мемориальном комплексе истории холокоста «Яд Вашем»

03 января 2026, 15:05

Osnabrücker Zeitung: Зеленскому не дали выступить с речью в комплексе «Яд Вашем»

Владимир Зеленский

Председатель правления мемориального комплекса истории холокоста «Яд Вашем» Дани Даян сообщил, что отказал Владимиру Зеленскому в предложении выступить в центре.





В интервью немецкой газете Osnabrücker Zeitung Даян рассказал, что глава киевского режима хотел произнести речь перед примерно 300 слушателями, а выступление планировалось транслировать по всему миру.





«Я это отклонил», — отметил он, пояснив, что сразу понял, какой смысл Зеленский намеревался вложить в такое обращение.