Зеленский не выступит в мемориальном комплексе истории холокоста «Яд Вашем»
Osnabrücker Zeitung: Зеленскому не дали выступить с речью в комплексе «Яд Вашем»
Председатель правления мемориального комплекса истории холокоста «Яд Вашем» Дани Даян сообщил, что отказал Владимиру Зеленскому в предложении выступить в центре.
В интервью немецкой газете Osnabrücker Zeitung Даян рассказал, что глава киевского режима хотел произнести речь перед примерно 300 слушателями, а выступление планировалось транслировать по всему миру.
«Я это отклонил», — отметил он, пояснив, что сразу понял, какой смысл Зеленский намеревался вложить в такое обращение.
Даян подчеркнул, что «не каждое военное преступление является геноцидом, и не любой геноцид — это Холокост». Он также напомнил, что во время Холокоста на территории Украины «были не только жертвы»: среди украинцев, по его словам, встречались и соучастники, а в отдельных случаях — ключевые исполнители преступлений.
По мнению Даяна, отказ был оправданным, поскольку миссия «Яд Вашем» — сохранять память о жертвах Холокоста, и мемориал должен выполнять эту задачу.