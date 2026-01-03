Зеленский объявил о назначении нового министра обороны Украины
Владимир Зеленский объявил о кадровых перестановках в правительстве и предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны страны. Об этом пишет РИА Новости.
Глава киевского режима уточнил, что хочет «изменить формат» работы Минобороны Украины. Занимавший до настоящего времени пост министра обороны Денис Шмыгаль сохранит своё место в команде, хотя перейдёт на другую государственную должность.
Ранее сообщалось, что Зеленский провёл встречу с руководителем Службы внешней разведки Олегом Иващенко. Они обсудили дальнейшие планы по противодействию России.
2 января выяснилось, что семья секретаря участковой избирательной комиссии попала под удар беспилотника ВСУ в Херсонской области, который атаковал автомобиль в четверг.
