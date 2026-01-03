В Киев прибыли десятки представителей стран ЕС
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил о прибытии в страну советников по национальной безопасности из ряда европейских государств. Об этом пишет «Лента.ру».
По его словам, во встречах планируется участие представителей Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также делегаций НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.
Умеров отметил, что участников ждет насыщенный рабочий день, посвященный вопросам безопасности и экономики, а также работе над рамочными документами.
Ранее сообщалось, что что Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом уже в январе.
