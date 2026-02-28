Западные СМИ предрекли реакцию России, если ВСУ не выйдут из Донбасса
Россия может выйти из переговоров, если Киев не согласится на вывод украинских войск из Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным источников агентства, Москва всё меньше видит смысл в продолжении диалога при отсутствии готовности Украины к такому шагу. Отмечается, что очередной раунд переговоров, запланированный на следующую неделю, может стать ключевым.
При этом один из источников заявил, что Москва готова подписать проект меморандума о мирном соглашении в случае вывода ВСУ из Донбасса. При таком сценарии, пишет издание, может состояться саммит с участием президентов США, России и Украины, который должен запустить механизм взаимного отвода армий.
Ранее ВС РФ освободили села Горькое и Нескучное.
