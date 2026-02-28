Западные СМИ предрекли реакцию России, если ВСУ не выйдут из Донбасса

28 февраля 2026, 16:27

Bloomberg: если ВСУ не покинут Донбасс, Москва выйдет из переговоров

Фото: istockphoto/opolja

Россия может выйти из переговоров, если Киев не согласится на вывод украинских войск из Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg.