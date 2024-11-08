«Исчезните»: в Германии Зеленскому и его союзникам в Европе предрекли конец

Владимир Зеленский (крайний справа)
Владимиру Зеленскому и его европейским союзникам прочит конец немецко-финский бизнесмен Ким Дотком, основавший файлообменники Megaupload и Mega. Публикация предпринимателя есть в соцсетях. Он уточнил, что с приходом республиканца Дональда Трампа, Европа, возможно, освободится от сторонников помощи Киеву.
«Европа будет освобождена следующей (после победы Трампа в США. — Прим. ред.). <...> Тебе конец, Владимир Зеленский», — гласит сообщение.Дотком считает, что проблемы ожидают главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Олафа Шольца, французского лидера Эммануэля Макрона, а также британского премьера Кира Стармера.
«Вы ужасны. Исчезните», — резюмировал Дотком.
Дональда Трампа избрали на пост президента США 5 ноября. В должность он вступит 20 января грядущего года.
Ранее сообщалось, кто попросил Трампа помочь прекратить диктатуру на Украине.
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