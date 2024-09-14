Фото: сайт Кремля
Украинский президент заявил, что операция сил ВСУ в Курской области была призвана замедлить продвижение российских войск на других участках фронта, в частности под Харьковом. С его точки зрения этот план увенчался успехом.
В интервью информационному агентству Reuters глава киевского режима также добавил, что натиск ВСУ в Курской области сдерживают более 40 тысяч российских военных, а контрнаступление, предпринятое Вооружёнными силами России в регионе, серьёзного успеха не имело.
Интересно, что практически сразу после этого заявления власти Харьковской области объявили эвакуацию в районе Купянска. Глава Областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов уточнил, что из 29 населённых пунктов будут вывезены дети. Можно предположить, что российские войска, вопреки заявлению украинского президента, остановились сами, да и то ненадолго.
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«В районе Харькова противник был остановлен», — добавил Зеленский.
Интересно, что практически сразу после этого заявления власти Харьковской области объявили эвакуацию в районе Купянска. Глава Областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов уточнил, что из 29 населённых пунктов будут вывезены дети. Можно предположить, что российские войска, вопреки заявлению украинского президента, остановились сами, да и то ненадолго.
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Александр Бойцов