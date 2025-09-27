«Ответный блэкаут»: Зеленский пригрозил оставить Москву без света

27 сентября 2025, 17:01

Владимир Зеленский предупредил о риске отключения электроэнергии в Москве

Фото: Istock/Silent_GOS

Владимир Зеленский заявил о возможности ударов по энергообъектам Москвы в ответ на угрозы. Об этом сообщил ряд украинских средств массовой информации.





Зеленский выступил с заявлением, в котором пообещал ответить на возможные атаки России на энергосистему Украины ударами по объектам электроснабжения Москвы.

«Если, например, будут угрожать блэкаутом в столице Украины, то они, в Кремле, должны знать, что будет блэкаут в столице России», — заявил лидер киевского режима.

