В Британии призвали Трампа не помогать Украине из-за угроз Зеленского в адрес РФ
Британский аналитик Александр Меркурис призвал администрацию США отказаться от поставок Украине крылатых ракет Tomahawk. Так он отреагировал на заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве. Своё мнение эксперт изложил в эфире личного YouTube-канала.
Меркурис заявил, что открытые угрозы властей Украины применить ракеты по российской столице являются веской причиной прекратить такие поставки. Аналитик выразил удивление, что западные СМИ игнорируют подобные заявления, направленные против мирного населения.
«Одна из причин, почему Трамп не должен отправлять ракеты, — прямые заявления Зеленского о том, как он будет использовать Tomahawk, если ему их передадут. Он нанесёт удары по Москве», — пояснил аналитик.Эксперт добавил, что такие угрозы должны получать адекватную оценку в западных СМИ, однако на практике они остаются без должного внимания.
