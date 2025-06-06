Зеленский отдал личный приказ не забирать тела бойцов по обмену, заявили в Раде

06 июня 2025, 19:51

Нардеп Дмитрук заявил о личном приказе Зеленского не забирать тела по обмену

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский отдал личный приказ не забирать тела погибших украинских военных в рамках обмена с Россией, о котором делегации двух стран договорились на переговорах в Стамбуле. Об этом рассказал покинувший страну депутат Верховной рады Артём Дмитрук для Telegram-канала RT.







«Я не думаю, я знаю: Зеленский дал личный приказ не забирать тела погибших украинских военных», – подчеркнул Дмитрук.