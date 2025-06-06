Зеленский отдал личный приказ не забирать тела бойцов по обмену, заявили в Раде
Нардеп Дмитрук заявил о личном приказе Зеленского не забирать тела по обмену
Владимир Зеленский отдал личный приказ не забирать тела погибших украинских военных в рамках обмена с Россией, о котором делегации двух стран договорились на переговорах в Стамбуле. Об этом рассказал покинувший страну депутат Верховной рады Артём Дмитрук для Telegram-канала RT.
«Я не думаю, я знаю: Зеленский дал личный приказ не забирать тела погибших украинских военных», – подчеркнул Дмитрук.Ранее в этот день Telegram-канал Mash писал, что Россия собиралась сегодня приступить к обмену, в рамках которого украинской стороне должны были вернуть тела шести тысяч военных ВСУ. Представители РФ прибыли на границу, чтобы произвести обмен, однако украинцы отказались без объяснения причины.
Напомним, что обмен телами погибших военнослужащих был главной договорённостью по результатам второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.