Зеленский отказался считать предложения Китая «мирным планом»

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложения Китая по урегулированию конфликта в его стране, назвав их «просто политическим заявлением». Об этом он сообщил в интервью бразильскому изданию O Globo.
Зеленский отметил, что команда президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы передала Украине текст резолюции до июньской конференции по Украине, проходившей в Бюргенштоке. Однако, несмотря на это, Лула да Силва отказался участвовать в конференции и присоединился к плану Китая, который Зеленский не считает полноценным планом мирного урегулирования.
Президент Украины также сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита на Украину спросил его мнение о китайских предложениях. Зеленский ответил, что «китайский план» нельзя назвать мирным планом, это всего лишь политическое заявление, не имеющее реальной силы для разрешения конфликта.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что между украинской «формулой мира» и планом Китая и Бразилии существует конкуренция.
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Президент Украины также сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита на Украину спросил его мнение о китайских предложениях. Зеленский ответил, что «китайский план» нельзя назвать мирным планом, это всего лишь политическое заявление, не имеющее реальной силы для разрешения конфликта.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что между украинской «формулой мира» и планом Китая и Бразилии существует конкуренция.
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Елена Перлова