В Крыму сообщили о состоянии мальчика, у которого в руках взорвался боеприпас

04 мая 2026, 19:04

Минздрав Крыма: мальчик в удовлетворительном состоянии после взрыва боеприпаса

Состояние школьника, пострадавшего при взрыве боеприпаса, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Крыма.





По данным ведомства, ребенка с травмой кисти госпитализировали в Советскую районную больницу, где ему оказали необходимую помощь. В настоящее время пациент находится под наблюдением специалистов.



Ранее в СУСК РФ по Крыму информировали, что в воскресенье мальчик и его товарищ нашли взрывоопасный предмет. Когда ребенок взял его в руки, произошла детонация.



По факту происшествия возбудили уголовное дело.



