Известна текущая ситуация на границе возле Курской области

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Ситуация на границе около Курской области некритическая. Об этом в Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, боевики ВСУ хотели зайти на территорию РФ на нескольких участках.
«Подразделения Министерства обороны Российской Федерации достаточно-таки серьезно дают хороший, жесткий отпор противнику», — сказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ.
Ранее сообщалось, что украинская диверсионная группа потерпела поражение под Курском и отступила. В Минобороны России докладывали, что в указанный район направили резервные силы. По боевикам ВСУ работала авиация.
По данным МО РФ, ВСУ хотели прорвать границу под Курском сегодня утром, 6 августа.
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Никита Кротов