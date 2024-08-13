Зеленский заявил, что ВСУ якобы контролирует 74 села в Курской области

Глава киевского режима Зеленский заявил, что ВСУ якобы контролирует 74 населенных пункта в Курской области и украинские войска продолжают продвигаться.
«Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил в Курщине продолжается, обменный фонд пополняется», — сказал он.Напомним, по данным курского врио губернатора Смирнова, под контролем ВСУ находятся в 2,5 раза меньше населенных пунктов — 28 сел. Минобороны России также сообщало, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что бойцы ВС РФ уже ликвидировали основную часть украинских сил, атаковавших Курскую область. По его информации, сегодня российская армия контролирует обстановку в регионе, а боевики ВСУ активно выбиваются с занятых территорий.
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