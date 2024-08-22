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Российские военные освободили населённый пункт Межевое, который находится в Донецкой Народной Республике. Об этом 22 августа сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Поселок был освобождён бойцами группировки «Центр».
Кроме того, в шести населённых пунктах республики было нанесено поражение семи бригадам ВСУ.
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«В результате успешных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождён населённый пункт Межевое», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, в шести населённых пунктах республики было нанесено поражение семи бригадам ВСУ.
В результате боевых действий ВСУ потеряли 640 человек личного состава, две боевые машины пехоты «Казак», американскую гаубицу М777 и две гаубицы «Мста-Б».
Ранее, 21 августа, военнослужащие группировки «Центр» освободили населённый пункт Желанное, который также находится в Донецкой Народной Республике.
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Ранее, 21 августа, военнослужащие группировки «Центр» освободили населённый пункт Желанное, который также находится в Донецкой Народной Республике.
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Мира Полтева