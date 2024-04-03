Зеленский заявил о готовящейся мобилизации в РФ и назвал конкретную дату

Россия готовится 1 июня дополнительно мобилизовать ещё 300 тысяч человек. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в рамках совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.
«Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных», — заявил Зеленский.
При этом он отметил, что Украина в ответ готовит и свою мобилизацию. Однако на вопрос о том, сколько украинцев планируется мобилизовать в 2024 году, Зеленский внятно не ответил.
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