У аэродрома в Крыму произошли взрывы

Порядка двух с половиной тысяч граждан России ожидают свои рейсы из ОАЭ, отложенные из-за ливней. Туристам предложили размещение и питание. Об этом проинформировала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в разговоре с РИА Новости.