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У аэродрома в Крыму произошли взрывы

Shot: крымчане сообщили о взрывах в небе над аэродромом Джанкоя
17 апреля 2024, 05:11
Фото: istock / dzika_mrowka

Фото: istock / dzika_mrowka

Утром 17 апреля над крымским городом Джанкой прозвучали взрывы. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT, ссылаясь на местных жителей.
По предварительным данным, там сработала система противовоздушной обороны.

По словам очевидцев, первый взрыв прозвучал приблизительно в 03:40. После чего в поле около аэродрома началось возгорание.



Стоит отметить, что официальной информации пока не поступало.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что в Липецкой и Воронежской областях ввели режим воздушной опасности.

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#аэродром
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Бежал на такси, автобусе и попутке: военного осудили за уклонение от службы в зоне СВО
На Сахалине осудили военного за уклонение от службы в зоне СВО
17 апреля 2024, 03:29

TACrafts

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за уклонение от службы в зоне спецоперации. Об этом информирует ТАСС.
В марте 2023 года боец самовольно покинул пункт временной дислокации воинской части, расположенной в Донецкой Народной республике, уехав из зоны проведения спецоперации. Военнослужащий на такси доехал до Донецка, затем автобусом и при помощи попутного транспорта добавился до Москвы, после чего — до Читы и до села Новоцурухайтуй.

11 января 2024 года мужчина самостоятельно явился в воинскую часть, и приступил к исполнению воинских обязанностей.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащий признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде.
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#суд
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#наказание
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Экс-коллег офицера МВД России разыскивают за взятку в 5 млрд рублей
«Ъ»: Экс-коллег полковника Захарченко ищут за взятку в 5 млрд рублей
17 апреля 2024, 01:20

Фото: istock / Atstock Productions

Бывшие коллеги сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко, который отбывает наказание за коррупционные преступления, ищут за взятку в пять миллиардов рублей. Об этом информирует Коммерсантъ.
По данным уголовного дела, один из них, Георгий Сатюков, занимал должность в бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), являющееся одним из самых секретных подразделений МВД. Он обвиняется в получении денег от администратора криптовалютой биржи WES (бывшей BTC) Алексея Иванова.

По одной из версий следователей, подозреваемые могут скрываться в Дубае. Оба заочно арестованы.

Стоит отметить, что у Сатюкова и его родственников есть недвижимость в Дубае. По предварительной информации, речь идет об апартаментах в самом высоком здании столицы ОАЭ — башне «Бурдж-Халифа».

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#мвд
#недвижимость
#наказание
#взятка
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Дубай уходит под воду: Более 2,5 тысяч россиян застряли в ОАЭ
АТОР: 2,5 тысячи россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за ливней
17 апреля 2024, 01:16

Фото: istock / canbedone

Порядка двух с половиной тысяч граждан России ожидают свои рейсы из ОАЭ, отложенные из-за ливней. Туристам предложили размещение и питание. Об этом проинформировала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в разговоре с РИА Новости.
«В общей сложности отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание. Туристы не страдают», — заявила Ломидзе.
Когда будут возобновлены рейсы, неизвестно. Ломидзе выразила надежду, что 17 апреля все восстановится.

16 апреля сообщалось, проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
#питание
#туристы
#рейсы
#атор
#оаэ
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В Дагестане арестовали еще восемь энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей
17 апреля 2024, 01:01

Фото: istock / undefined undefined

В Дагестане арестовали еще 8 энергетиков по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Среди арендованных заместитель директора «Дагэнерго» Амирахмед Зурканаев.
«Советский районный суд города Махачкалы, удовлетворив ходатайства следствия, избрал в отношении Раджаба Абакарова, Зайнудина Гаджиева, Расула Умаханова, Магомедмансура Ибрагимова, Улуби Мусалова, Магомеда Магомедова, Курбана Гайдарова, Амирахмеда Зурканаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – ред.)», – заявила Мамаева.
Фигурантам назначили меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 16 июня 2024 года.

По информации следствия, в период с 2010 по 2021 годы они и другие участники организованной группы похитили более 2,795 миллиарда рублей, которые принадлежат «Российским сетям» и «МРСК Северного Кавказа».

Ранее сообщалось, что Житель Дагестана зарезал друга из-за отказа дать в долг и закопал его. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#ук
#мошенничество
#новости
#рф
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Машина с возвращавшимися с СВО россиянами утонула в реке
В Воронежской области затонул автомобиль с бойцами спецоперации из Чувашии
17 апреля 2024, 00:49

Фото: istock / lilly3

Автомобиль, в котором возвращались из зоны спецоперации бойцы из Чувашии, затонул в Воронежской области. Об этом проинформировал Госкомитет Чувашии по ГО и ЧС в Телеграм-канале.
В результате погибли два человека. В настоящее время разыскивают третьего пропавшего бойца.

По поручению главы Чувашской Республики Олега Николаева, установлен контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки.

13 апреля женщина обратилась в военную прокуратуру Воронежского гарнизона с сообщением о пропаже ее мужа — военнослужащего, младшего сержанта Николаева, а также его сослуживца рядового Иванова и гражданина Петрова.

Николаев и Иванов отправились в отпуск на 15 суток, покинув зону проведения СВО на автомобиле ВАЗ-21014 под управлением Петрова.

«9 апреля автомобиль с указанными пассажирами проезжал через реку Дон между хутором Галиевка Богучарского района Воронежской области и селом Подколодновка Богучарского района Воронежской области, где, не справившись с управлением, попал в реку Дон», — сообщала пресс-служба правительства области.
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Вода в реке Тобол у Кургана поднялась до 804 см при опасном уровне 850 см

Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг
#отпуск
#автомобиль
#чп
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#сво
#николаев
#служба
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Вода в реке Тобол у Кургана поднялась до 804 см при опасном уровне 850 см
16 апреля 2024, 22:30

Фото: Istockphoto / oobqoo

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжил подъём и достиг уже 804 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Курганской области.
Ранее Уральский гидрометцентр спрогнозировал продолжение подъёма воды у города Кургана во время паводка до 18 апреля. Максимальная ожидаемая величина – 1070 см. При этом опасным считается уровень в 850 см.

По данным на вторник, в зоне паводка в шести муниципальных округах региона находятся 305 домов и 685 приусадебных участков. Эвакуированы более 13 тыс. жителей. В курганской области развернули 16 пунктов временного размещения.

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#паводок
#половодье
#курганская область
#река
#вода
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Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг
Житель Дагестана зарезал друга из-за отказа дать в долг и закопал его
16 апреля 2024, 21:19

Фото: iStock/BrianAJackson

Житель Дагестана попросил у друга десять тысяч рублей в долг, а получив отказ, ударил его ножом и закопал на окраине села. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Ирганай. Преступник сам пришел в правоохранительные органы и признался в содеянном.

По словам злоумышленника, после отказа между мужчинами началась драка. Когда потерпевший перестал дышать, виновный вывез его тело на окраину села и закопал.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов с ножом в центре Уфы. Сотрудники полиции получили ранения. Одного из них доставили в больницу.

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В Сочи задержали подозреваемого в убийстве участника КВН

Женщина умерла после операции по подтяжке живота в частной клинике
#драка
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#мужчина
#операции
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#дагестан
#убийство
#нож
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В Сочи задержали подозреваемого в убийстве участника КВН
СК: В Сочи задержали подозреваемого в убийстве оппонента из КВН
16 апреля 2024, 19:46

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Подозреваемый в убийстве своего оппонента около гостиницы в Сочи, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что предполагаемому преступнику предъявлено обвинение. В ближайшее время ​ему изберут меру пресечения.

Напомним, 18 января 31-летний участник фестиваля КВН, который проходит в Сочи, подрался с дагестанцем возле гостиницы. Оппонент швырнул комика на лестницу и тот потерял сознание.

В больнице у юмориста Амирана Геворкяна диагностировали перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытую черепно-мозговую травму и эпидуральные гематомы. Он впал в кому и скончался спустя два дня после драки.

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Мужчина избил школьника из-за игрушечного ножа
Мужчина избил школьника на детской площадке в Домодедове из-за игрушечного ножа
16 апреля 2024, 19:14

Фото: iStock/goodmoments

Мужчина избил школьника на детской площадке в подмосковном Домодедове из-за игрушечного ножа. Об этом со ссылкой на мать пострадавшего сообщает «360».
Мужчина счел, что мальчик угрожает его сыну. Родители потерпевшего обратились с заявлением в полицию. Виновного задержали.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении неоднократно судимой 32-летней местной жительницы Махачкалы, подозреваемой в истязании своей 4-летней дочери. По версии следствия, женщина с января по март 2024 года на постоянной основе избивала свою малолетнюю дочь. Органы опеки забрали девочку у матери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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