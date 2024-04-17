У аэродрома в Крыму произошли взрывы

Фото: istock / dzika_mrowka
Утром 17 апреля над крымским городом Джанкой прозвучали взрывы. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT, ссылаясь на местных жителей.
По предварительным данным, там сработала система противовоздушной обороны.
По словам очевидцев, первый взрыв прозвучал приблизительно в 03:40. После чего в поле около аэродрома началось возгорание.
Стоит отметить, что официальной информации пока не поступало.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
До этого сообщалось, что в Липецкой и Воронежской областях ввели режим воздушной опасности.
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По словам очевидцев, первый взрыв прозвучал приблизительно в 03:40. После чего в поле около аэродрома началось возгорание.
Стоит отметить, что официальной информации пока не поступало.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
До этого сообщалось, что в Липецкой и Воронежской областях ввели режим воздушной опасности.
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Алина Юрчак