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Президент США Дональд Трамп выразил разочарование позицией Украины в контексте конфликта с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, подчеркнув, что у Киева было три года для начала переговоров.
По мнению Трампа, даже «посредственный переговорщик» мог бы урегулировать конфликт без территориальных потерь, если бы диалог начался ранее.
Также стало известно, что США пообещали обсудить вопрос сохранения освобожденных в ходе СВО территорий за РФ.
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«Я слышу, что они (Киев) недовольны тем, что не были приглашены (на переговоры в Саудовской Аравии). Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Это могло быть урегулировано еще тогда», — сказал Трамп.Американский лидер также отметил, что Украина должна провести выборы, чтобы закрепить свое место за столом переговоров. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда выступала за мирное решение и готова к диалогу.
Также стало известно, что США пообещали обсудить вопрос сохранения освобожденных в ходе СВО территорий за РФ.
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Мария Моисеева