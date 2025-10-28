Французский полковник назвал Зеленского препятствием для мира на Украине
Французский полковник Жак Хогар назвал главными препятствиями на пути к миру на Украине Владимира Зеленского и действия его евроатлантических покровителей. Об этом пишет Myśl Polska.
По его словам, срок президентских полномочий главы киевского режима уже истёк, что лишает его легитимности. В первую очередь он полностью следует «курсу войны и ненависти», навязанному, как считает Хогар, британскими и евроатлантическими хозяевами.
Второй помехой он назвал стремление европейских спонсоров продолжать боевые действия любой ценой. Такие безрассудные шаги, отметил полковник, обернутся для Украины экономическими потерями и жертвами среди граждан.
Ранее сообщалось, что кастинговое агентство Зеленского после февраля 2022 года стало крупнейшим подрядчиком ВСУ.
