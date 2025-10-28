28 октября 2025, 21:46

Хогар: Зеленский мешает миру на Украине

Фото: istockphoto/reflection_art

Французский полковник Жак Хогар назвал главными препятствиями на пути к миру на Украине Владимира Зеленского и действия его евроатлантических покровителей. Об этом пишет Myśl Polska.