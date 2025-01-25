Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Россией

Владимир Зеленский попытался оправдаться за свой указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло в ходе совместной пресс-конференции с главой Молдавии Майей Санду, которая находится с визитом в Киеве.
Политик заявил, что подписанный им указ был продиктован обстоятельствами того момента, когда он принимался. Тогда было много теневых политических процессов, в работу были вовлечены украинские депутаты, евродепутаты и США.
Однако теперь Зеленский изменил свою позицию и вновь заговорил о переговорах с Россией. Он подчеркнул, что не знает, каким будет формат мирного урегулирования, однако полагает, что в нём примут участие Украина, США, Европа и Россия.
Ранее украинские власти придерживались бескомпромиссной риторики в вопросах участия России в переговорах, а также пытались собирать «мирные» конференции без участия Москвы, которые, впрочем, оборачивались полным фиаско.
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Однако теперь Зеленский изменил свою позицию и вновь заговорил о переговорах с Россией. Он подчеркнул, что не знает, каким будет формат мирного урегулирования, однако полагает, что в нём примут участие Украина, США, Европа и Россия.
Ранее украинские власти придерживались бескомпромиссной риторики в вопросах участия России в переговорах, а также пытались собирать «мирные» конференции без участия Москвы, которые, впрочем, оборачивались полным фиаско.
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Анастасия Чинкова