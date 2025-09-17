Зеленский попросил $60 млрд на продолжение конфликта с Россией
Украине необходимо найти 60 миллиардов долларов для финансирования военных действий в 2026 году. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский, слова которого приводят украинские СМИ.
Глава киевского режима отметил, что в настоящее время рассматриваются два плана. Первый предполагает завершение конфликта в этом году, а второй – затраты в размере 120 миллиардов долларов на продолжение боевых действий. При этом половина суммы у Киева имеется, поэтому возникает задача найти вторую, объяснил Зеленский.
Кроме того, политик подчеркнул, что для покрытия невоенных расходов Украине потребуется дополнительная помощь в таком же объеме от международных партнёров.
