Зеленский попросил у Японии помощи с ПВО

20 февраля 2026, 15:04

Зеленский просит у Японии помощи с ПВО в обмен на украинские военные технологии

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский обратился к Японии с просьбой о помощи в сфере противовоздушной обороны. В обмен на поддержку Украина готова предложить свои военные разработки, включая технологии морских дронов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.