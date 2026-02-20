Зеленский попросил у Японии помощи с ПВО
Владимир Зеленский обратился к Японии с просьбой о помощи в сфере противовоздушной обороны. В обмен на поддержку Украина готова предложить свои военные разработки, включая технологии морских дронов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Глава киевского режима подчеркнул, что Япония обладает современными системами ПВО, способными защищать от баллистических угроз. Он выразил желание наладить сотрудничество, которое позволит создать совместное производство или обмениваться знаниями.
Зеленский отметил, что Украина может поделиться опытом в области кибербезопасности и дронов-перехватчиков. Он предложил встретиться с премьер-министром Санаэ Такаити на любых международных площадках, включая возможные встречи на Украине или Японии.
