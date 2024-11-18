Фото: iStock/Silent_GOS
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск в Харьковской области 18 ноября сразу после визита в Покровск.
В своем Telegram-канале он сообщил, что поздравил украинских военных с Днем сержанта и вручил государственные награды наиболее отличившимся воинам, проявившим себя в боях.
Зеленский отметил важность работы сержантов и заслушал доклады командиров подразделений о ситуации на фронте, безопасности и социальной обстановке в регионе.
Ранее президент Украины подчеркнул сложность обстановки на покровском направлении в ДНР. Зеленский обратил внимание на напряженность в регионе и выразил поддержку украинским военным, выполняющим там свои задачи.
Читайте также:
Захарова: Никакое оружие не может повлиять на ход спецоперации
Дистанцироваться от Украины: что будет обсуждаться на саммите G20, почему не позвали Зеленского и кто представляет Россию
«Оплеуха» Зеленскому: Шольц обманул главу киевского режима в вопросе разговора с Путиным
«Имел честь отметить наградами лучших воинов, заслушал доклады наших командиров. Благодарен всем сержантам за их работу», — написал президент.
Зеленский отметил важность работы сержантов и заслушал доклады командиров подразделений о ситуации на фронте, безопасности и социальной обстановке в регионе.
Ранее президент Украины подчеркнул сложность обстановки на покровском направлении в ДНР. Зеленский обратил внимание на напряженность в регионе и выразил поддержку украинским военным, выполняющим там свои задачи.
Читайте также:
Захарова: Никакое оружие не может повлиять на ход спецоперации
Дистанцироваться от Украины: что будет обсуждаться на саммите G20, почему не позвали Зеленского и кто представляет Россию
«Оплеуха» Зеленскому: Шольц обманул главу киевского режима в вопросе разговора с Путиным
Мария Моисеева