Зеленский посетил Купянск в Харьковской области

После прибытия на встречу глав МИД объединения в Брюсселе верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что если Европа хочет стать геополитическим игроком, то ей нужно «выучить язык силы», проинформировала газета Politico.