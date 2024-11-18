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Глава киевского режима приехал с визитом в прифронтовой город Красноармейск (украинское название — Покровск), пока находящийся под контролем украинских войск. Он заявил о напряжённой обстановке на данном направлении.
В своём телеграм-канале украинский президент написал, что посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ, размещённой в окрестностях города. Там он вручил награды солдатам и офицерам.
Напомним, российские военные уже вплотную подошли к Красноармейску. В частности, подразделения ВС РФ контролируют основную дорогу, которая ведёт в город, до которого российским войскам осталось всего шесть километров.
Одновременно ВСУ пытаются удержаться в городе Курахово, откуда они продолжают обстреливать Донецк. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что противник пытается перебрасывать на этот участок подкрепления с тем, чтобы удержать город, но ситуация в Курахово выглядит для ВСУ безнадёжной.
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Напомним, российские военные уже вплотную подошли к Красноармейску. В частности, подразделения ВС РФ контролируют основную дорогу, которая ведёт в город, до которого российским войскам осталось всего шесть километров.
Одновременно ВСУ пытаются удержаться в городе Курахово, откуда они продолжают обстреливать Донецк. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что противник пытается перебрасывать на этот участок подкрепления с тем, чтобы удержать город, но ситуация в Курахово выглядит для ВСУ безнадёжной.
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Александр Бойцов