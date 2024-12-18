Российский чиновник оскорбил мать погибшего бойца СВО

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Глава Тимашевского района Кубани обозвал маму погибшего бойца спецоперации тупорылым животным, передает Telegram-канал Kub Mash. По информации журналистов, все произошло на совещании с администрацией, когда чиновник сказал это за глаза. Мама бойца — депутат совета Медведовского сельского поселения.
Летом чиновник вручил женщине «Орден мужества», которым посмертно награжден ее сын.
Перед этим сообщалось, что в деле жительницы Подмосковья, которую обвиняют в хищении полумиллиона рублей у бойцов СВО, разберется суд. Следователи считают, что фигурантка присвоила деньги, собранные волонтерами, себе.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.
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Перед этим сообщалось, что в деле жительницы Подмосковья, которую обвиняют в хищении полумиллиона рублей у бойцов СВО, разберется суд. Следователи считают, что фигурантка присвоила деньги, собранные волонтерами, себе.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.
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Никита Кротов