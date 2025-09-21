Зеленский ввел санкции против Мизулиной, де Голля и гагаузского лидера
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 66 физических и 13 юридических лиц, включая главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину, внука французского президента Шарля де Голля Пьера и главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул. Документ опубликован на официальном сайте главы киевского режима.
Санкционный пакет затронул 10 молдавских политиков и ключевых российских представителей, включая первого замглавы МВД России Андрея Кикотья и директора департамента международных организаций МИД РФ Кирилла Логвинова. Ограничения предусматривают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности и лишение государственных наград.
Пьер де Голль, включенный в список, ранее заявил о планах переехать в Москву, отметив превосходный уровень образования и желание защитить семью от декаданса Запада. Глава Гагаузии Евгения Гуцул неоднократно выступала за укрепление отношений с Россией, что вызвало критику Киева.
Зеленский регулярно расширяет санкционные списки, предлагая Западу аналогичные меры.
