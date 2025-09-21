Зеленский ввел санкции против Мизулиной, де Голля и гагаузского лидера

21 сентября 2025, 01:47

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 66 физических и 13 юридических лиц, включая главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину, внука французского президента Шарля де Голля Пьера и главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул. Документ опубликован на официальном сайте главы киевского режима.