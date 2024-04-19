Зеленский приехал в Славянск

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Славянск, на территорию Донецкой области, которая остается под контролем Киева.
«Сегодня мы в Донецкой области. (...) Встретился с воинами, награжденными государственными наградами», — поделился он в своем Telegram-канале.Зеленский отметил, что пообщался с ранеными бойцами украинской армии, проходящими лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.
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