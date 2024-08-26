Несколько бригад из украинцев, которые проживают в Европе, поручил создать украинской армии глава киевского режима Владимир Зеленский, информируют обозреватели Ukrainian Military Pages, ссылаясь на источник в кабмине Украины.
Известно, что командирский состав наберут из украинских офицеров, находящихся на территории республики.
Предварительно, набирать людей в подразделения будут в украинских дипломатических учреждениях.
Ранее сообщалось, что Зеленский пытается вернуть украинцев из-за границы. Руководство Украины говорило о потребности в новобранцах для украинской армии, а также в рабочих руках, чтобы восстановить экономику.
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«Эти воинские части должны выбыть за границу для дальнейшего формирования на западных полигонах», — сообщили источники журналистов.
Предварительно, набирать людей в подразделения будут в украинских дипломатических учреждениях.
Ранее сообщалось, что Зеленский пытается вернуть украинцев из-за границы. Руководство Украины говорило о потребности в новобранцах для украинской армии, а также в рабочих руках, чтобы восстановить экономику.
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Никита Кротов