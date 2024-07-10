Зеленский признал, что танки Abrams не смогли изменить ситуацию на поле боя

Владимир Зеленский вынужден признать, что переданные Украине американские танки Abrams не смогли повлиять на ситуацию на поле боя. Об этом он сообщил в рамках своего выступления в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне.
«Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя», — заявил Зеленский.
Он также добавил, что Киеву недостаточно дополнительных систем ПВО, которые готов предоставить Запад. Также Украине мало и обещанного числа истребителей F-16. Их поступление ожидается текущим летом, однако Зеленский видит проблему и с их количеством, и со сроками их передачи. Армии, по его словам, нужно 128 таких машин.
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Элина Позднякова