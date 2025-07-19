Зеленский признал повреждение критических объектов в Сумах
В Сумах повреждена критическая инфраструктура после взрывов
В Сумах на севере Украины получили повреждения объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Он также подтвердил факт множественных взрывов, но не уточнил конкретные места и масштабы повреждений. Известно, что в городе наблюдаются проблемы с энергоснабжением.
«В Сумах повреждена критическая инфраструктура», — написал глава киевского режима.В ночь с 18 июля на 19 июля в Сумской области была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась почти 13 часов. На данным момент особый режим отменен на всей территории Украины.