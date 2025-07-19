Зеленский признал повреждение критических объектов в Сумах

19 июля 2025, 13:53

В Сумах повреждена критическая инфраструктура после взрывов

Фото: iStock/Silent_GOS

В Сумах на севере Украины получили повреждения объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.





Он также подтвердил факт множественных взрывов, но не уточнил конкретные места и масштабы повреждений. Известно, что в городе наблюдаются проблемы с энергоснабжением.

«В Сумах повреждена критическая инфраструктура», — написал глава киевского режима.