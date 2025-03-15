Меркель объяснила, почему Зеленский не может решить конфликт

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский не может принять решение об окончании конфликта на Украине без оглядки на Евросоюз и прочих союзников. Об этом немецкому изданию Berliner Zeitung заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Когда наступит час дипломатии, решать должен не Зеленский единолично, а Украина вместе со своими сторонниками», — прокомментировала политик.Меркель резюмировала, что ради киевского режима рискует и Европа.
Перед этим Меркель призывала не игнорировать российские интересы. Она подчеркивала, что разговор о них должен иметь место.
А вот президент Франции Эммануэль Макрон с главой британского МИДа Дэвидом Лэмми считают иначе. Подробности в нашем материале.
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