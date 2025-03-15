Зеленский заявил об испытании «Длинного Нептуна»

Создание трехсторонней американо-российско-украинской спецкомиссии — лучший вариант, чтобы контролировать соблюдение перемирия на Украине после подписания сторонами конфликта мирного договора. Об этом в беседе с РБК заявил бывший помощник американского президента Джорджа Буша-младшего по РФ и Евразии Томас Грэм.