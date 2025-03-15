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Зеленский заявил об испытании «Длинного Нептуна»

Зеленский заявил о боевом испытании ракеты «Длинный Нептун»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Новая ракета Украины «Длинный Нептун» прошла успешное испытание боем, заявил Владимир Зеленский в личном Telegram-канале.
«Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция — тысяча километров», — сказано в публикации.
Глава киевского режима выразил благодарность украинским разработчикам, производителям и военным.

В феврале Минобороны РФ докладывало об использовании Украиной «Нептуна». Уточнялось, что ракету ликвидировала российская противовоздушная оборона над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» нашли в погребе одного из населенных пунктов Курской области военнопленных украинских боевиков. Подробностями поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.

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#владимир зеленский
#новости
Кадыров показал «вытянувших счастливый билет» пленных боевиков ВСУ
Кадыров показал найденных в погребе в Курской области пленных боевиков ВСУ
15 марта 2025, 15:34

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

«Вытянувших счастливый билет» пленных боевиков ВСУ в Курской области показал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Видео политик разместил в личном Telegram-канале.
По словам Кадырова, бойцы спецназа «Ахмат» из отряда «Тимсо» обнаружили пленников в одном из погребов в населенном пункте Черкасское Поречное. Сослуживцев украинских военнослужащих, решивших сбежать при приближении ВС РФ, задержали связисты, уточнил Кадыров.

Он добавил, что, со слов украинских военнопленных, обучение они прошли чисто символическое.

«Сейчас их жизни ничего не угрожает. Им повезло вытянуть счастливый билет», — резюмировал глава Чечни.

Ранее сообщалось, что российские силы сбили самолет ВСУ.

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#курская область
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Словакия и ФРГ надеются на возвращение поставок газа РФ, пишут СМИ
Bloomberg: Словакия и ФРГ надеются на возвращение поставок российского газа
15 марта 2025, 15:17

Фото: istockphoto/Chepko

На возвращение поставок российского газа надеются Германия и Словакия, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
По мнению авторов материала, давление в плане цен может проверить европейскую решимость обойтись без энергоносителей РФ. Кроме того, европейские государства обеспокоены вопросом хранения топлива в этом году больше, чем раньше. Этому способствует холодная зима и ускоренное падение производства ветровой энергии на фоне быстрого расхода запасов, пишут авторы.

«Европе предстоит тяжелый и дорогой сезон пополнения запасов перед началом новой зимы, и любое существенное увеличение поставок газа в условиях дефицитного рынка принесло бы долгожданное облегчение», — сказано в статье.
С 1 января Владимир Зеленский разорвал соглашение с Россией о транзите газа в Европу через Украину, чем вызвал энергетический кризис в ряде стран.

Ранее стало известно, кто усилил антироссийские санкции.

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#мир
#россия
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Европа потребовала от РФ принять предлагаемые ей условия перемирия
Франция с Британией потребовали от РФ принять перемирие на условиях Киева
15 марта 2025, 14:59

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Французский лидер Эммануэль Макрон с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми потребовали от России принять условия перемирия на Украине, которые выдвинул Киев. Об этом пишут Telegram-каналы.
Отмечается, что от российской стороны требуют предоставить гуманитарный коридор, чтобы украинские боевики могли покинуть Курскую область. Вместе с тем на Западе считают, что ВС РФ не должны заходить в Сумскую область украинской республики.

По информации журналистов, советники по безопасности британского премьера Кира Стармера, а также канцлера ФРГ Олафа Шольца и Макрона вылетели в Штаты, чтобы обсудить будущее Украины. Экспертов сейчас интересует, что решит американская сторона — поддержать Европу или попросить советников не мешать переговорам.

Ранее эксперт высказался про контроль перемирия на Украине.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#франция
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#эммануэль макрон
#владимир зеленский
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ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29
Минобороны России: ВКС в воздушном бою сбили украинский МиГ-29
15 марта 2025, 14:33

Фото: iStock/Vital Hil

Воздушно-космические силы (ВКС) России в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным российского военного ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 170 БПЛА самолетного типа.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В США высказались о контроле перемирия на Украине
Грэм предложил контролировать перемирие на Украине без участия миротворцев
15 марта 2025, 14:00

Фото: istockphoto/rarrarorro

Создание трехсторонней американо-российско-украинской спецкомиссии — лучший вариант, чтобы контролировать соблюдение перемирия на Украине после подписания сторонами конфликта мирного договора. Об этом в беседе с РБК заявил бывший помощник американского президента Джорджа Буша-младшего по РФ и Евразии Томас Грэм.
Он считает, что по окончанию боевых действий возникнет вопрос о мониторинге и верификации прекращения огня. По мнению собеседника издания, этого можно добиться, не привлекая миротворческие силы. Трехсторонняя комиссия сможет обеспечивать перемирие с использованием национальных технических средств, уверен Грэм. Кроме того, ее члены смогут решать, кто несет ответственность за потенциальные нарушения, и как предотвратить их в будущем.

Ранее эксперт высказался, что нужно сделать перед перемирием.

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#россия
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