Владимир Зеленский
Новая ракета Украины «Длинный Нептун» прошла успешное испытание боем, заявил Владимир Зеленский в личном Telegram-канале.
«Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция — тысяча километров», — сказано в публикации.Глава киевского режима выразил благодарность украинским разработчикам, производителям и военным.
В феврале Минобороны РФ докладывало об использовании Украиной «Нептуна». Уточнялось, что ракету ликвидировала российская противовоздушная оборона над Азовским морем.
Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» нашли в погребе одного из населенных пунктов Курской области военнопленных украинских боевиков. Подробностями поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.
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