«Флота в РФ всё меньше»: удар по порту в Феодосии, что будет с теми, кто выложил фото атак

Фото: istockphoto/Leonid Ikan
Минувшей ночью ВСУ атаковали порт в Феодосии. В результате удара один человек погиб, двое получили ранения. Об обстановке в регионе в настоящее время и о том, какие меры будут приняты к тем, кто опубликовал фото и видео с места происшествия несмотря на предупреждения властей, расскажет редакция «Радио 1».
В порту Феодосии прогремели взрывы
В ночь на 26 декабря в районе морпорта Феодосии прозвучал мощный взрыв и серия мелких. Власти региона приняли решение об оцеплении территории порта и железнодорожного вокзала.
«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован», – сообщил Аксёнов.
Глава региона также добавил, что жители нескольких близлежащих домов будут отселены.
Жертвы в результате удара по порту в Феодосии
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил последствиях вражеской атаки в Феодосии. Он заявил, что один человек погиб, двое получили ранения.
Позже появилась информация о пяти пострадавших в результате ночной атаки на объект инфраструктуры. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул.
В Феодосии три женщины пострадали после взрыва СВУ, заложенного украинцами
Шесть зданий оказались повреждены. В пункты временного размещения эвакуированы шесть граждан, остальные убыли к родным и знакомым, сообщил Аксёнов.
Последствия атаки на порт в Феодосии
Более 350 человек эвакуированы из ближайших к порту домов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. В результате вражеской атаки, в нескольких жилых домах оказались выбиты стекла. Повреждения получило здание местного железнодорожного вокзала. Площадь пожара в порту составила более 1000 метров
Украина заявила о нанесении удара по десантному кораблю «Новочеркасск»
Инцидент в морпорту Феодосии прокомментировал украинский военачальник Николай Олещук. Он сообщил, что российский десантный корабль «Новочеркасск» был атакован украинскими войсками.
«А флота в РФ становится всё меньше! В этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва» – следует большой десантный корабль «Новочеркасск», – заявил генерал.
Позже информацию о повреждении корабля подтвердило российское оборонное ведомство. В министерстве рассказали, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет.
Также в Минобороны РФ сообщили, что в результате противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет.
По словам главы республики Сергея Аксёнова, транспортная инфраструктура города работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет. На месте инцидента продолжают работать сотрудники профильных служб, коммунальщики убирают улицы от осколков и обломков.
Спецслужбы вычислили всех выложивших видео ударов по Крыму
После прозвучавших в порту Феодосии взрывов, советник главы Крыма Олег Крючков обратился ко всем местным жителям и гостям города с просьбой не публиковать в сети фото и видео с места происшествия.
В Феодосии беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу
Однако вскоре в интернете начали распространяться соответствующие иллюстрации. Советник главы региона заявил, что спецслужбы вычислили тех, кто выложил видео ударов по порту Феодосии. Проводится работа.
«Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть», - написал Крючков в своем телеграм-канале.Он пояснил, что люди фактически выполняют роль разведки, снимая и выкладывая в сеть подобные видео. Крючков также напомнил, что за публикацию медиа материалов с ударами и их последствиями, грозит уголовная отнесенность.
Читайте также:
Десантный корабль «Новочеркасск» поврежден в Феодосии при отражении удара ВСУ
Один человек погиб, еще двое ранены при атаке ВСУ на Феодосию
В Феодосии после атаки ВСУ эвакуируют жителей
Анастасия Крестьянова