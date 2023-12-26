«Флота в РФ всё меньше»: удар по порту в Феодосии, что будет с теми, кто выложил фото атак

Минувшей ночью ВСУ атаковали порт в Феодосии. В результате удара один человек погиб, двое получили ранения. Об обстановке в регионе в настоящее время и о том, какие меры будут приняты к тем, кто опубликовал фото и видео с места происшествия несмотря на предупреждения властей, расскажет редакция «Радио 1».