Зеленский прокомментировал призыв Трампа отказаться от Крыма
Владимир Зеленский отреагировал на недавние заявления президента США Дональда Трампа, который предложил Киеву прекратить конфликт с Россией, отказавшись от претензий на Крым и согласившись на невступление Украины в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
В своих соцсетях Зеленский выразил мнение, что Украине «не следовало отказываться» от полуострова в 2014 году, однако не представил конкретных планов по разрешению текущей ситуации. Трамп отметил, что Украина может завершить конфликт «почти немедленно», если примет предложенные условия.
В понедельник Дональд Трамп впервые примет Владимира Зеленского в Белом доме после их перепалки в феврале. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на встрече с Зеленским будут обсуждаться вопросы безопасности. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе переговоров в Вашингтоне удастся достичь соглашения по территориальным аспектам украинского конфликта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
