Зеленский провел совещание с Умеровым и намекнул на важное решение
На скорое и важное решение намекнул в соцсетях Владимир Зеленский, проведя совещание с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.
«Поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов», — сказано в публикации Зеленского.
Он добавил, что была затронута тема продолжения работы с партнерами из Европы по финансированию производства беспилотников и их поставки в ВСУ. Стоит задача значительного увеличения показателей.
«Также готовим нестандартные шаги по поддержке нашей защиты – расширяем географию такой поддержки», — продолжил Зеленский.Он заключил, что в украинских государственных институтах будут изменения, поскольку Украине нужно «больше позитивной динамики в отношениях с Соединенными Штатами». Кроме того, по словам Зеленского, нужны новые шаги в управлении оборонной сферой.
«Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время», — резюмировал Зеленский.