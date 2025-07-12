«Поверьте мне»: Зеленский пообещал не быть президентом Украины 30 лет
Владимир Зеленский заявил, что не собирается руководить Украиной 30 или 35 лет. Об этом он сообщил в интервью британскому изданию BBC.
Глава киевского режима призвал поверить его словам, отметив, что ему необходимо «пройти через эту работу» и «сохранить уважение и самоуважение».
Напомним, что полномочия Зеленского как президента Украины истекли ещё в мае прошлого года после пятилетнего пребывания на этом посту. Согласно украинской конституции, необходимо назначить новые выборы, однако этого по-прежнему не сделали из-за введённого в стране военного положения.
Ранее в интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский заявил, что говорить о президентских выборах на Украине до завершения конфликта с Россией «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах.
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