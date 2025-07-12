«Поверьте мне»: Зеленский пообещал не быть президентом Украины 30 лет

12 июля 2025, 21:39

BBC: Владимир Зеленский пообещал не быть президентом 30 или 35 лет

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что не собирается руководить Украиной 30 или 35 лет. Об этом он сообщил в интервью британскому изданию BBC.