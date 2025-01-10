Зеленский раскрыл число украинских боевиков, находящихся в Курской области

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В Курской области находится 60 тысяч украинских военных. Такие данные привел Владимир Зеленский в интервью телеканалу RAI News 24.
«В этой зоне находятся 60 тысяч (украинских военных)», — заявил Зеленский.
При этом он добавил, что европейские и американские союзники Киева были проинформированы о начале операции украинской армии в курском приграничье.
Напомним, ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время ВС РФ успешно освобождают населённые пункты от противника.
По данным российского Минобороны на 10 января, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 50 тысяч 600 военных.
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