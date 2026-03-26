Достижения.рф

Школьная учительница погибла при ударе ВСУ по Запорожской области

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Педагог младших классов стала жертвой удара ВСУ в Запорожской области. Инцидент произошел в населенном пункте Новозлатополь.



Как сообщил глава Куйбышевского муниципального округа Кирилл Белов в беседе с ТАСС, рядом с эпицентром взрыва не располагалось никаких военных объектов. По его словам, удар пришелся по частному дому.

«В результате удара беспилотника погибла учитель младших классов и пения одной из школ нашего округа», — сказалсобеседник агентства.
Ранее беспилотники ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. Жертвами украинской агрессии стали два мирных жителя. Кроме того, активность БПЛА зафиксировали в Московском регионе.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0