Школьная учительница погибла при ударе ВСУ по Запорожской области

26 марта 2026, 00:05

Педагог младших классов стала жертвой удара ВСУ в Запорожской области. Инцидент произошел в населенном пункте Новозлатополь.





Как сообщил глава Куйбышевского муниципального округа Кирилл Белов в беседе с ТАСС, рядом с эпицентром взрыва не располагалось никаких военных объектов. По его словам, удар пришелся по частному дому.



«В результате удара беспилотника погибла учитель младших классов и пения одной из школ нашего округа», — сказалсобеседник агентства.