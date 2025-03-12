Владимир Зеленский
Владимир Зеленский, впервые комментируя отступление боевиков ВСУ в Курской области, заявил, что ВС РФ «пытаются максимально давить» на украинских неонацистов.
«Русские пытаются однозначно, максимально давить на наши войска. Военное командование [Украины] делает то, что должно делать: сохраняет максимум жизней наших воинов», — сказал Зеленский.Глава киевского режима добавил, что, если Москва не согласится на перемирие, Киев будет рассчитывать на Вашингтон. Имеются в виду санкционные ограничения, а также усиление Украины.
«Выборы на Украине будут проходить после окончания конфликта и отмены военного положения, никто ничего специально откладывать не будет», — прокомментировал Зеленский.
Он резюмировал, что Украина не признает новые российские регионы, как и никто другой — это красная линия.
Ранее депутат Госдумы высказался о возобновлении помощи Украине со стороны США.
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Никита Кротов