Рубио раскрыл одну из тем переговоров Украины и США

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Тема территориальных уступок обсуждалась на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио.
«У нас были (такие — прим. ред.) разговоры», — прокомментировал он.Рубио уточнил, что большая часть переговоров с украинской делегацией была посвящена не условиям, а переговорному процессу.
Марко Рубио не подтвердил возможный приезд спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, добавив, что администрация США свяжется с Москвой.
Перед этим агентство Bloomberg писало, что западные спецслужбы не верят в готовность России пойти на компромисс по Украине. Кроме того, журналисты пообщались с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым.
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Никита Кротов