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Рубио раскрыл одну из тем переговоров Украины и США

Рубио: США и Украина на встрече в Джидде обсуждали территориальные уступки
Фото: istockphoto/ValleraTo

Фото: istockphoto/ValleraTo

Тема территориальных уступок обсуждалась на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио.
«У нас были (такие — прим. ред.) разговоры», — прокомментировал он.
Рубио уточнил, что большая часть переговоров с украинской делегацией была посвящена не условиям, а переговорному процессу.

Марко Рубио не подтвердил возможный приезд спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, добавив, что администрация США свяжется с Москвой.

Перед этим агентство Bloomberg писало, что западные спецслужбы не верят в готовность России пойти на компромисс по Украине. Кроме того, журналисты пообщались с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым.

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#новости
Лавров: поведение Франции и Германии по минским соглашениям было постыдным
12 марта 2025, 15:38

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Поведение Франции и Германии после подписанных Парижем и Берлином минских соглашений по Украине постыдно. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.
«То, как повели себя французы и немцы, — стыдно», — отметил министр.

По словам Лаврова, лидеры Украины, Франции и Германии, которые подписали минские соглашения по Украине, заявили, что никогда не собирались выполнять договоренности. Глава МИД России добавил, что главная цель Киева, Парижа и Берлина заключалась в накачке Украины оружием.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Кадыров опубликовал видео привала бойцов ВС РФ в газопроводе под Суджей
12 марта 2025, 15:22

Фото: istockphoto/zim286

Видео с российскими военнослужащими, устроившими привал в газопроводе под Суджей, показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
На записи можно увидеть довольные лица бойцов, которые не забывают о юморе в военное время.



«Операция была дерзкой, но прежде всего невероятно эффективной. Высочайшая подготовка, решительность и слаженность действий бойцов позволили достигнуть цели и нанести сокрушительный удар по врагу», — сказано в публикации Кадырова.
Командира отряда «Аида» спецназа «Ахмат» глава Чечни назвал настоящим стратегом.

Ранее в Минобороны докладывали, что российские военные сорвали доставку боеприпасов для боевиков ВСУ.

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ВС РФ сорвали перевозку боеприпасов для ВСУ
МО: ВС РФ ударили по транспортному судну, перевозившему боеприпасы для ВСУ
12 марта 2025, 15:06

Фото: istockphoto/vladj55

Российские военнослужащие поразили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для украинских боевиков. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«…Нанесено поражение (…) транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах», — пояснили в ведомстве.
По информации МО РФ, противовоздушная оборона сбила три вражеские бомбы JDAM, а также снаряд реактивной системы HIMARS американского производства и 91 дрон.

Ранее сообщалось, какое пожелание бойцам ВС РФ оставили боевики ВСУ.

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#россия
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#минобороны рф
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«Операция ВСУ "Курск" подошла к концу»: ВСУ отступают из Курской области
Рёпке: Операция ВСУ «Курск» подходит к коцу, ВС РФ отбили Суджу
12 марта 2025, 15:04

Фото: iStock/razihusin

ВСУ отступают из Курской области, а украинская операция «Курск» подходит к концу. Об этом пишет военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке.
«Вот и все. Спустя семь месяцев и шесть дней операция украинской армии «Курск» подошла к концу. Сегодня утром последний оставшийся город, Суджа, был отбит Россией», — написал Рёпке.

Со ссылкой на боевиков ВСУ, обозреватель также отметил, что отвод украинских войск не был организованным, так как многие украинцы оказались отрезанными. Многих взяли в плен, а некоторые вынуждены были покидать Суджу пешком, так как почти весь транспорт был уничтожен во время отступления.

12 марта российские бойцы установили флаг РФ в центре Суджи Курской области, остатки боевиков ВСУ пытаются спастись бегством.

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Сбежавшие из Суджи боевики ВСУ пожелали ВС РФ «научиться воевать»
РВ: боевики ВСУ пожелали бойцам ВС РФ «научиться воевать»
12 марта 2025, 14:52

Фото: istockphoto/N-sky

Сбежавшие из курской Суджи боевики ВСУ пожелали бойцам ВС РФ «научиться воевать», оставив соответствующую надпись в городе. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Ранее военный аналитик Ян Гагин сообщал о больших потерях среди украинских боевиков при отступлении из Суджи.

Он добавил, что некоторых боевиков бросило их же командование, поэтому они не успели выйти из Суджи.

По сообщениям российских военкоров, город контролируют ВС РФ.

Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Перед этим, в июне того же года, президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму завершить боевые действия. Киев отклонил предложение.

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