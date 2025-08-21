Зеленский объявил о желании провести выборы на Украине
Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом 18 августа заявил, что готов провести выборы, но только при условии установления устойчивого перемирия. Об этом сообщает ТАСС.
Глава киевского режима подчеркнул, что для проведения выборов и достижения долгосрочного мира Россия должна доказать, что действительно готова к завершению конфликта. Он добавил, что голосование невозможно без прекращения огня и гарантий безопасности для граждан.
Напомним, что полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, что регулярно подчеркивает российская сторона. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что считает важным прояснить, с кем в Киеве можно вести переговоры и подписывать юридически обязывающие документы, учитывая ситуацию с легитимностью украинской власти.
Несмотря на это, Зеленский дал понять, что готовность к выборам и восстановлению демократических процедур остается для него приоритетом при условии реального прогресса в прекращении огня.
