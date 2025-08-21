Зеленский объявил о желании провести выборы на Украине

21 августа 2025, 11:11

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом 18 августа заявил, что готов провести выборы, но только при условии установления устойчивого перемирия. Об этом сообщает ТАСС.